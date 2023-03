La foto del "antes y después" que Lionel Messi publicó con sus compañeros de la Selección que se hizo viral

Por eso, Lionel Messi compartió una foto de este grupo, solo que sin el Papu Gómez, quien no pudo viajar a la Argentina, y con Paulo Dybala. La foto llamó la atención ya que se trata de una recreación de una foto vieja que se habían hecho después de salir campeones de América.

En cada una de las fotos, todos los recién mencionados posaron de la misma manera y en el mismo lugar, ocupando Dybala el lugar del Papu Gómez en la foto más reciente. El jugador de la Roma estuvo en duda hasta el último momento para la lista del Mundial, por lo que fue recién en Qatar donde se terminó de amoldar al grupo de los “grandes” de la Selección.

Messi seleccion 2.jpg

Dentro de este grupo mucho se viene hablando del Papu Gómez y de un supuesto conflicto con otros jugadores del plantel, algo que no está confirmado pero que tomó fuerzas luego de que el jugador fuera el único de los campeones del mundo no convocado para estos amistosos (según se sabe la razón de esto sería que el Sevilla no le habría dado permiso por una lesión).