"Pasó hace un par de años. Fue un touch and go. Algo así nomás que no tuvo trascendencia. Me dio un beso cuando yo estaba en primera fila del primer campeonato que ganó. Le di suerte”, comentó la ex pareja de Alberto "Conejo" Tarantini.

“Ahí empezamos, empezaron todos a joderlo y bueno... después hubo algo más", reveló con humor, sumándose así a la lista de famosas que tuvieron un affaire con el tenista.

No obstante, días después dio marcha atrás y publicó la postal para aclarar que en verdad no tuvo una relación amorosa sino que fue solo un beso.

Embed Este es el famoso beso de hace 7 añosconmartin , sin trascendencia , y termino el asunto , no inventen más pic.twitter.com/lhvXTBfRD7 — Pata villanueva (@pata_villanueva) 23 de septiembre de 2018

