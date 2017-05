La foto que pone en duda la reconciliación de Fede Bal y Laurita

La imagen circuló por los principales portales de chimentos y al verla, la bailarina aclaró en el programa de Ángel de Brito: "¡No estamos de la mano!".

La pareja volvió al centro de la escena por una fuerte crisis en la pareja que se conoció la semana pasada, a días de comenzar la nueva temporada del Bailando 2017. La ruptura se habría producido por una supuesta infidelidad del hijo de Carmen,

En la previa a la foto oficial de Bailando 2017, los protagonistas hablaron con los medios y no pudieron ocultar el malestar entre ellos. "Me desilusionó y no sé si quiero volver", reveló la joven rubia en una nota con Este es el show.

Sin embargo, los días pasaron y la tormenta comenzó a quedar atrás. Al menos eso hacen suponer unas imágenes que publicó en su Twitter una persona, que los captó caminando agarrados de la mano.