Pero eso no es todo, sino que reveló un nuevo logro que lo pondera como el mejor arquero del mundo, dueño del The Best en 2022, y hasta el representante más querido de la Selección Argentina, ubicado a la par con Lionel Messi, demostrando ser el orgullo de todos los niños que lo idolatran y lo tienen como ejemplo a seguir, debido a que logró un nuevo récord en el país, como el autor que vendió más ejemplares en la feria del libro, con su autobiografía: “Dibu Martínez”.

2.JPG