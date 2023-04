La foto retro de Santiago del Moro que revolucionó las redes

"Nooo esto es genial jajaja! Mi vieja recién me mandó esta foto que encontró revolviendo algunos recuerdos!!!" escribió en el pie de la foto que se copó de likes y comentarios. Luego contó el origen de la imagen que cosechó en algunas horas más de 150 mil likes. "Les cuento... me mandaron en mis inicios en la tv a cubrir los carnavales, nunca pensé que eso incluía ponerme ese "outfit" y salir a la comparsa. Todo sea por conseguir la nota y seguir mis sueños!!! Me pintaron todo y me soltaron a sambar", acotó.