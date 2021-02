La frase de Bielsa que genera polémica y debates en Inglaterra

Más allá de semejante afirmación, aclaró: "Lo cierto es que jugando bien, será más fácil terminar más arriba en la tabla de posiciones".

La realidad es que desde su arribo a Leeds pudo plasmar su idea de juego: agresividad para recuperar la pelota en campo contrario, contraataques a alta velocidad y un constante dominio de la posesión. De ese modo, tuvo los mejores números en la historia del club para los primeros 100 partidos de un entrenador y se consagró campeón del Championship (en su segunda temporada) con distinción de honor.

Ahora bien, la realidad es que en su estilo choca un poco más con la Premier League. No porque no pueda adaptarlo, sino más bien por la calidad de sus rivales, que suelen capitalizar cualquier tipo de error defensivo del equipo. No obstante, suman 29 puntos en 21 jornadas, se ubican en la 11° ubicación y están a 15 unidades de los puestos de descenso. Números más que valorables para un recién ascendido.

Bielsa, sabe que el torneo es largo y su apuesta siempre está vinculada a la defensa de su estilo que es su marca registrada para bien o para mal sin perderse en la nebulosa de los resultados ya que como suele señalar que una victoria o una derrota no pueden cambiar el análisis de los partidos.