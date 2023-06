La frase de Miguel Borja sobre River para todo el pueblo de Boca

Miguel Borja 1.jpg

Luego de eso, el delantero se encargó de analizar el partido. “Gloria a Dios que se pudo ganar y anotar, creo que es muy importante para lo que se viene. Trabajo para esto, cada día me esfuerzo para tratar de ayudar al equipo, sé que no he venido teniendo minutos por varios factores, atravesé un momento con gripa que me ausentó mucho, pero de a poco me voy recuperando”, explicó.