River sufrió más de la cuenta pero ganó igual y está en octavos

Rodrigo Aliendro toca con clase para abrir el marcador ante The Strongest en el último partido de la fase de grupos de la Libertadores. Foto: TÉLAM

Trabajada victoria de River, que le ganó 2-0 a The Strongest y se clasificó a octavos de final de la Copa Libertadores. En un encuentro que tuvo al Millo con la iniciativa pero ofreció oportunidades a los dos equipos, los dirigidos por Martín Demichelis transpiraron más de la cuenta para quedarse con el triunfo que necesitaban para pasar de fase.

Embed Rodrigo Aliendro, pura clase y 1-0. ¡Vamos Millonario! pic.twitter.com/gNsGZ8d3Z0 — River Plate (@RiverPlate) June 28, 2023

Después, Lucas Beltran erró dos goles increíbles y se perdió la chance de aumentar la cuenta por falta de precisión. Del otro lado, Franco Armani tuvo dos atajadas excepcionales a Enrique Triverio y Jeyson Chura.

En el complemento el trámite fue decididamente parejo. Los cambios de Demichelis no surtieron efecto y fue uno de los desarrollos futbolísticos más flojos de River jugando en casa en este semestre. Para destacar el planteo y la ejecución de The Strongest, que siendo un equipo con mucha menos riqueza individual estuvo a la altura y no se cayó pese a empezar perdiendo.

Recién en tiempo cumplido apareció Miguel Borja para empujar a la red un remate de otro ingresado, Pablo Solari, y sentenciar el encuentro para desatar los festejos de la gente, que hasta ese momento estaba algo impaciente.

Embed ¡¡BORJA PONE EL 2-0 Y RIVER SE METE EN OCTAVOS DE FINAL!!



Mirá la CONMEBOL #Libertadores por #StarPlusLA pic.twitter.com/Gqw4DGoYmS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2023

La victoria de River lo dejó segundo en el grupo D con 10 puntos detrás de Fluminense, que quedó primero por diferencia de gol. El equipo brasileño igualó 1 a 1 con Sporting Cristal (8), que finalizó tercero y va a la Sudamericana, mientras que The Strongest (6) fue eliminado.

SÍNTESIS

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Robert Rojas y Enzo Díaz; Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández y Esequiel Barco; y Lucas Beltrán. DT: Martin Demichelis.

The Strongest: Guillermo Viscarra; Saúl Torres, Gonzalo Castillo, Adrián Jusino y Carlos Roca; Luciano Ursino, Álvaro Quiroga y Michael Ortega; Jeyson Chura, Enrique Triverio y Eugenio Isnaldo. DT: Ricardo Formosinho.

Goles: PT 12 Aliendro. ST 45 Borja.

Árbitro: Gustavo Tejera

Estadio: Más Monumental