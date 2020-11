La fuerte discusión de Beccacece con un periodista de La Red

Beccacece se viene quejando de un "atentado mediático" y eso generó un fuerte intercambio de opinión con algunos colegas en el contacto con los medios de este viernes. Diego Louzan es el periodista que cubre a Racing para radio La Red. Y hoy tuvo un picante cruce con el entrenador de la Academia, cuando le consultó si se sentía perseguido y el técnico respondió fastidioso.

Dijo que no apuntaba a los "medios en sí" sino que "son canales de comunicación los medios, no te lo tengo que explicar a vos, lo sabes. Hay que leer entre líneas, yo fui claro, di respuestas contundentes, si no las comprendés se terminó el debate", esgrimió el entrenador, pero el periodista no se quedó callado e insistió.

Por eso se generó una situación incómoda que dio mucho que hablar en las redes sociales.

Por otra parte, el entrenador del popular elenco de Avellaneda recordó que salieron adelante de situaciones peores, en referencia al flojo arranque en el torneo, en el que Racing no logró ningún punto sobre seis en juego.

Y a la vez prometió que para el mano a mano con Flamengo, "no vamos a llegar 10 puntos, sino 100 puntos".

Por lo pronto, Becaccece debe armar un verdadero rompecabezas para el inminente partido por la Copa de La Liga Profesional, ante Arsenal, debido a la gran cantidad de bajas.

https://twitter.com/RacingClub/status/1327291959589867522 ️@SebaBecca : “Antes del 9 de febrero también todo parecía montado para un escenario de crisis y sacamos las cosas adelante. Confío en el grupo, en el apoyo de @Vbrvictor, de Diego Milito. Y en cómo venimos trabajando”.



