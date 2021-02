La fuerte parada de carro de Seba Domínguez a Vignolo por la crisis de Boca

El conflicto interno en Boca genera también polémica afuera del club. En ESPN se armó un cruce picante entre dos figuras del canal por la crisis xeneize. "¿Sabes que no tuvo la suerte Guillermo Barros Schelotto? De contar con el Consejo del Fútbol", lanzó Vignolo, en referencia al ciclo de Mellizo con la gestión de Daniel Angelici. En ese momento, el exjugador de Newells y Vélez lo interrumpió. "No, no te lo voy a permitir. No estoy de acuerdo. Está mal", disparó Seba Domínguez.