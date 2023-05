La fuerte pelea que protagonizaron el Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri: "No es tan fácil"

Pollo Cabezon 1.jpg

“¿Y a quién quieren traer? ¿A Beckenbauer? ¿Qué te crees, que es sencillo lo que decís? Estos me hacen reír. Dicen: ’Queremos a Beckenbauer’”, opinó Oscar Ruggeri antes de detallar su punto: “El tema es la llegada a la Argentina, muchachos. Ustedes no lo tienen en cuenta, dicen: ‘Éste viene para acá’. Nosotros tenemos familias y no entienden que vamos a comer, tu señora se planta y dice: ‘De acá no nos vamos con los chicos’. ¿Qué? ¿Nos vamos a ir? ¿A la Argentina?’”.