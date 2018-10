La furia de Carrió con Garavano es irreversible

“La República está sumamente herida por un sector del gobierno que por conveniencia política no desean verdad, justicia y condena. Esto no es negociable. Ni la República. Ni la impunidad. El Presidente lo sabe desde enero del 2015. No volvamos al pasado, Sr. Presidente”, apuntó. La diputada también hizo referencia a la falta de eco que tuvo su pedido en los distintos sectores que conforman el oficialismo y adelantó que también iniciará demandas por ataques que sufrió en las últimas horas. “No me guía el enojo ni la calentura, sino la necesidad de que Cambiemos cambie o no cambiará la historia. Esto no es una amenaza, es una decisión colectiva e irrevocable”, concluyó Lilita.

La disputa con Garavano surgió luego de que el ministro, en una entrevista radial, advirtiera que “nunca es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un ex presidente”, al ser consultado sobre la situación judicial de Cristina Kirchner. “Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la República y la división de poderes”, cuestionó Carrió inmediatamente después de esas declaraciones.

La respuesta del ministro

Germán Garavano, a todo esto, aseguró ayer mismo que no tiene ningún reproche que hacerle a Carrió. “Respetamos el trabajo de la Coalición Cívica y el de ella”, argumentó. “Si decide esta presentación de juicio político brindaremos todas las explicaciones que hacen falta en el Congreso”, acotó. “Nosotros no hemos tenido un entredicho, ha sido un cuestionamiento de ella hacia a mí. Yo no tengo ningún reproche, ni nunca lo he tenido hacia ella, más allá de los matices o diferencias que podamos tener de opinión”, afirmó el funcionario en declaraciones a la prensa en la Casa Rosada al término de la reunión de gabinete, encabezada por el presidente Mauricio Macri.