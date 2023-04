La furia de Oscar Ruggeri con un cronista de ESPN que lo desafió

Oscar Ruggeri desató su furia contra Augusto César , periodista que cubre la actualidad de Boca . Es que el ex futbolista puso en duda la información que este estaba dando, por lo que el periodista lo chicaneó. En ese momento se generó la tensión entre ellos.

Augusto César suele cubrir todo lo vinculado al mundo Boca . Es por eso que salió desde un móvil para contar la actualidad de la búsqueda del entrenador tras la salida de Ibarra. Con lo que no contaba el cronista, era con que Oscar Ruggeri iba a poner en duda lo que él estaba contando.

Oscar Ruggeri-vs-Augusto César.jpg

Ante esta revelación, en un tono desafiante, Oscar Ruggeri puso en duda lo que estaban comentando: “Pero qué, ¿es información lo que decís, o te parece a vos?”. A lo que el Pollo se encargó de bancar al periodista: “¿Pero cómo va a dudar de este ser humano?”.

Además de apoyarlo, le dio el pie para que se defendiera: “Por favor, Augusto”. Del otro lado de la pantalla, en el móvil, Augusto César respondió picante y algo ofendido por los dichos del ex futbolista: “Qué atrevido, ¿no?”.

Al escucharlo, Ruggeri abrió grande los ojos y se sorprendió por las formas del cronista. “¿Quién me dijo atrevido?”, disaparó algo exaltado y disgustado por las formas. “No lo revoleen que es nuestro amigo”, mencionó el Negro Bulos pidiendo calma. A lo que el Pollo también se sumó: “No te calentés”.

Oscar Ruggeri-Boca-Augusto César.jpg

“¿Qué contás lo que está pasando? Ahora, ¿el único técnico que el consejo tenía en la cabeza era Martino? Tiraron 10 el otro día, no entraban en la pantalla. Eran Pékerman, Martino, el de Tigre (por Diego Martínez). Ahora, todos tiran que el indicado es Martino”, disparó exaltado Ruggeri contra la información del periodista.

Luego del fuerte cruce, la conversación continuó pero en tonos más calmos. El tiempo le terminó dando la razón al ex jugador de la Selección, ya que Gerardo Martino le dijo que no a Boca y aún no se sabe quién conducirá el equipo.