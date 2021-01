La genial lección de vida de Kloop a un jugador juvenil "canchero"

Dejan Lovren, ex jugador de los Reeds entre 2014 y 2020 quien se sumó al Zenit en los últimos meses, contó la lección de vida que le dejó a un jugador juvenil del Liverpool quien un día se presentó a su primer entrenamiento, con un reloj de lujo y un auto de alta gama. "¿En qué viniste?", le inquirió el DT. "En un Mercedes", respondió el joven; "¿Qué tienes en la mano?", le volvió a preguntar. "Un Rolex", contestó; "¿Cuántos partidos has jugado con el equipo principal?", insistió el entrenador, a lo que el juvenil expresó: "Ninguno". Al día siguiente el jugador, del que no reveló nombre, apareció sin reloj y en un automóvil normal.

En línea con esta lección de vida que vio de Klopp, el subcampeón del mundo con Croacia en 2018, reflexionó sobre la actualidad del fútbol moderno. “Todo tiene su tiempo. El que mostró aquel joven que Kloop aleccionó es el enfoque equivocado para mostrar con la apariencia que ahora estás en el centro. No condeno a los jóvenes, condeno a los padres. Mis padres siempre me decían de ser más modesto”.

El defensor se inició en el Dinamo Zagreb de su país, pero en el 2010 pegó el salto al fútbol francés para militar en el Lyon. “Me fui cuando tenía veinte años, fue difícil para mí. Fui estúpido, por supuesto: después del primer cheque de pago me compré un Maserati, pero después de un par de meses alguien de arriba pareció golpearme y decirme que ese no era el punto de la vida. El significado de la vida es trabajar duro y no relajarse. Nunca. Habrá altibajos en las carreras, pero un gran jugador se diferencia en que después de una caída no sólo se eleva, si no que se vuelve aún mejor. Si un jugador no entra al campo durante seis, siete u ocho meses, entonces tiene problemas. Tuve un período similar, que duró dos o tres meses, pero luego volví. Porque lucho. Y vendí el Maserati...”, aseguró.

“En el fútbol moderno –reflexionó- ya no hay jugadores jóvenes que pateen pelotas o lleven agua a los futbolistas porque hay personas especialmente encargadas de ello. Y creo que esto no siempre es bueno. Los jóvenes deberían aprender a jugar al fútbol lo antes posible, cómo funciona desde adentro”.

Al mismo tiempo, dijo que él preferiría “no usar” redes sociales. “Puedo eliminar todo para poder concentrarme en lo real. Pero esto no es tan fácil de hacer para las generaciones más jóvenes. Todas estas cosas y servicios estúpidos requieren mucho tiempo y atención. Hacen que una persona no se concentre en el fútbol. Hoy es parte del fútbol pero si eres un jugador de alto nivel y ganas dinero con el fútbol. Si eres una superestrella y puedes decirle a la gente algo realmente bueno e importante. Aun así, no es necesario utilizarlo todos los días. Y hay personas que revisan sus redes sociales tres veces al día, publican fotos. Esto me molesta mucho en los jóvenes”, señaló.