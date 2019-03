"La gente tiene ese mambo de que es como una guerra"

Buenos Aires.- Pampita regresó el lunes a la conducción con una nueva temporada de Pampita online. Tras una escandalosa salida de Telefe, el envío ahora va por Net TV. Con un panel renovado, la modelo sumó una incorporación que causó sorpresa: Geraldine Neumann, hermana de Nicole con quien hace muchos años tiene duros enfrentamientos. Luego del debut, Pampita explicó el motivo por el que sumó a Gege a su programa. “Tenemos dos incorporaciones nuevas: Gege Neumann y Rocío Guirao Díaz. Gege había venido el año pasado porque a mí me encanta cómo canta, así que la invitamos un par de veces”, aseguró la conductora en Confrontados, ciclo que va por Canal 9. “Siempre cuando opina me parece muy coherente. Me gusta que sea mamá, fue colega mía como modelo. Teníamos ganas de tenerla, la producción la sugirió y la invitaron”, agregó.