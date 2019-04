“Si tuviera una persona seria atrás y que lo cuide, esto no pasaría”, había comentado Ivana cuando explotó el conflicto entre el Inter e Icardi, en el cual quedó envuelta Wanda ya que es la representante de su marido.

Hasta ahora, y según comunicaron algunos medios italianos, la joven influencer y subcampeona del Gran Hermano argentino, en 2016, ingresará a la casa más famosa de Italia junto a la modelo Mila Suarez, Kikò Nalli y Cristian Imparato. El evío irá el lunes por Canal 5 y estará conducido por Barbara D’Urso.

Los ojos de la prensa mundial recaerán en la hermana del nueve del Inter, quien llamó a la ex de Maxi López “psicópata”, “estúpida”, “loca desquiciada” y “superficial”, entre otros tantos adjetivos calificativos.

Fuerte

“Porque me harté de callarme la boca. Fue una mochila, aunque no lo creas, fingir que todo estaba bien. Además, me hartó porque cuando me vio en la TV de acá, quiso ‘psicologear’ a mi vieja como una loca desquiciada, dándole a entender que era culpa de ella que me lo permitía”, expresó Ivana hace poco en las redes sociales.

Según Ivana, Wanda miente cuando asegura que entre los Icardi está todo bien, y para ella a la mediática sólo la moviliza el dinero.