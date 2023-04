La grave pelea del Pulpo González con un hincha de Boca: Almirón relató qué pasó

En las redes sociales, comenzó a circular la versión sobre que el futbolista de Boca y un hincha habían tenido un fuerte cruce en el cual discutieron con vehemencia a tal punto que debieron separarlos para que el hecho no pase a mayores.

Boca-Almirón-Pulpo González.mp4

Vale recordar que previo a este encuentro el clima venía caliente debido a que el Xeneize no ganaba de local por el torneo local desde el 19 de febrero. Ante la necesidad de una victoria, las aguas venían caldeadas y llevaron al hincha a increpar al futbolista.

Ante este incidente, Almirón habló en conferencia de prensa y comentó qué fue lo que sucedió. Pero lejos de echarle leña al fuego, optó por ponerle paños fríos y minimizar la situación tratando de desmentir lo sucedido.

"Sobre la situación del 'Pulpo' hablé con él y no hace falta aclarar. No pasó nada. Salió algo en las redes, no vale la pena aclararlo”, mencionó el técnico de Boca que pese a sus palabras se encontraba tratando de explicar lo sucedido.

Pulpo González-Boca.webp

“Obviamente que no pasó, si pasaba lo tocaría. Pero no pasó nada. Por eso lo importante es hablar del triunfo de hoy y de Colo Colo que es un partido importante”, concluyó saliendo del apuro y tratando de que el periodismo se enfoque únicamente en lo que sucede dentro de la cancha.

Por lo pronto, pese a la información que se filtró en las redes sobre este percance, Almirón se encargó de desmentirlo y llevar la calma necesaria para que los hinchas disfruten de la victoria y no piensen en otra cosa.