La guerra no termina

Para el año que viene Pampita ha recibido muchas propuestas. Precisamente, la más tentadora es la de Telefe, que ya le ofreció a la actual jurado tener su propio envío.

“Hay una propuesta muy linda de Telefe y también de Canal 13 pero les pedí que hasta diciembre, nada, quiero estar tranquila y tengo buena onda con este canal. Si es en otro canal, obviamente no puedo estar en los dos. Me iría con mucha pena”, reveló.

Por su parte, Nicole ya avisó que también le propusieron ser parte del jurado y que está negociando con la producción de Showmatch. “No es un reemplazo. Ella (por Pampita) deja un lugar y hay un lugar libre. Tengo un par de propuestas. Veremos”, afirmó la ex de Poroto Cubero.

“¿Sos la indicada?”, le consultaron a la rubia ayer sobre el tema y sin pensarlo mucho retrucó: “No lo sé, veremos, ¿por qué no?”.

Sobre el hipotético caso de que Nicole sea su reemplazante, Pampita fue contundente: “Ellos (por la producción) son los que deciden. Soy una empleada de Ideas del Sur y siempre lo tomé así, con mucha humildad. No me fijo en eso, la producción sabe y se maneja como les parece”.

Luego, agregó: “Showmatch me encanta, lo veía siempre, sea quien sea el jurado, soy fanática desde hace años y lo voy a seguir viendo”.

La Bomba avisó que renuncia si suman a Brian Lanzelotta

“Si esta persona atrevida y violenta entra a ‘Bailando’, me bajo”, confesó Gladys, mientras el Chato Prada confirmaba el ingreso del cantante tropical.

Agustín Casanova, cantante de Márama, anunció el lunes que renunciaba al “Bailando”, luego de un fuerte cruce que tuvo la semana pasada con Ángel de Brito (miembro del jurado). Los nombres que se barajaron para acompañar a Flor Vigna en la pista ya son varios. Lucas Velasco, Nico Occhiato -pareja de la rubia- y Brian Lanzelotta son los que picaron en punta.

Sin embargo, el nombre del cantante de cumbia no le cayó del todo bien a Gladys la Bomba Tucumama. En caso de que llegue Brian en lugar de Casanova, la cantante tropical dijo que presentará su renuncia.

El motivo

El enojo de la madre de Tyago Griffo -otro de los participantes- con Brian viene de hace meses. Es que el novio de La Bomba y el ex GH protagonizaron un violento episodio tras bambalinas en Showmatch. Supuestamente, el cantante y sus hermanos habrían atacado a la pareja de Gladys y la situación terminó en un escándalo.

Por esta razón, la Bomba se comunicó ayer con Los ángeles de la mañana y, mientras Brian estaba en el estudio, ella, por teléfono, aclaró: “Te aviso ya, Angelito, si esta persona atrevida y violenta entra al Bailando, yo me bajo”, confesó Gladys.

El productor Chato Prada luego confirmó el ingreso del cantante al certamen y la Bomba envió un audio donde aseguró: “Estoy sacando pasaje para hoy o mañana, lo siento por mi equipo que lo amo, pero si lo prefieren a él, yo me voy”.

Ya piensan en Eva Bargiela, ex de Facundo Moyano

Si algún condimento le faltaba a los anuncios del “Bailando” 2018, la probable convocatoria de Eva Bargiela para el certamen ya suena a escándalo asegurado para la nueva edición. Según contó Ángel de Brito, la producción de Ideas del Sur estaría pensando en sumar a la modelo, ex pareja de Facundo Moyano, novio de Nicole Neumann. A pesar de que aún falta mucho y todavía no se sabe si la rubia ocupará el lugar de Pampita en el jurado, la producción ya quiere asegurarse un posible “choque” entre las dos mujeres. “No me arrepiento de haber estado con Facundo, viví cosas muy lindas con él”, dijo Eva hace poco sobre la relación que tuvo con el diputado, quien la dejó para empezar su relación con la modelo.