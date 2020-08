La hermana de Nicole pasa la cuarentena en Villa La Angostura

Embed

“A pesar de que venimos siempre acá, hay mucho por conocer. Esta vez vimos el paso del otoño al invierno, cuando el follaje de los árboles cambia de color y se llena el suelo de hongos. Imaginate mi marido, que es fotógrafo: estaba alucinado. Estamos componiendo mucha música en familia, también aprovechamos los troncos que encontramos caídos y aprendemos a tallar madera", continuó Geraldine Neumann diciendo, sobre sus días en la cordillera neuquina.

Gege manifestó que está muy feliz de poder atravesar la cuarentena de otra manera. “Hoy en día los chicos son los que nos enseñan a cuidar a la naturaleza, y esa es nuestra fuente de inspiración para todas las canciones. Somos una familia relajada, pero consciente del nuevo mundo. Y nos sentimos privilegiados por trabajar de lo que nos gusta y tratamos de inculcarles a nuestros hijos que su realidad no es la misma que la de todos”.

Por su parte, Otamendi le relató a Diario Andino cómo se dio su llegada a la ciudad y aseguró que cuenta con un permiso del gobierno de la provincia. "Nosotros entramos a Villa La Angostura el 21 de mayo (para ese momento, la localidad ya había restringido los ingresos). Hicimos previamente 60 días de cuarentena. Hice un pedido de mudanza para venirme a vivir acá. Puse en alquiler mi casa en Buenos Aires, expliqué que quería mudarme acá y me dio el permiso la provincia de Neuquén. Me pidieron los datos de mis hijos y me respondieron que estaba autorizado a viajar dentro de las 96 horas. Y me fui corriendo de Buenos Aires", declaró.

"Decidí mudarme porque filmo en la naturaleza y tengo trabajo. Pedí el permiso y me autorizaron a mudarme. Ahora estoy pidiendo cambio de domicilio. No hice nada ilegal. Pedí permiso y me lo otorgaron", agregó desde Villa La Angostura, el paraíso que eligieron para transitar la cuarentena.