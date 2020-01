"Vamos a seguir sosteniendo que la persona que atentó contra su vida, el señor Icardo, no tiene nada que ver con el hurto que sufrió Rodrigo de algunas pertenencias y dinero", agregó, antes de que "La Hiena" tomara la palabra.

"Quiero contar que el día !,aproximadamente a las 2 de la mañana, sufrí un ataque de una persona que había conocido ese mismo día en mi llegada a este lugar, me esperó con mi hermana en la terminal", arrancó diciendo el púgil. "Después yo me quedé con este mucha, era hincha de Tigre, coincidíamos en que vivíamos en el mismo barrio, aunque yo no lo conocía y sorpresivamente a las dos de la madrugada, siento un abrazo muy fraternal, un pecho apoyado en mi espalda y empiezo a sentir una especie de golpe que no me causaba ninguna molestia. Pensé que era un juego, hasta que me caí de la silla, me tiró de la silla", recordó.

"Me siguió pinchando la espalda, después el pecho, el cuello. La primera puñalada fue en este costado", precisó tras levantarse la camisa para mostrar el lado derecho de su torso y señalar su costilla. "La segunda fue en el brazo, la más comprometida fue la de la costilla. Me sorprendió quedé shockeado porque ya era como un hermano porque era hincha de Tigre, Estuvimos cantando canciones, disfrutando de ese día de sol", explicó.

Barrios subrayó que no tiene ningún inconveniente con la amiga Betiana que le presentó a Icardo y continuó dando detalles del episodio. "Cuando me vuelvo a incorporar de este especie de golpecito, siento que eran pinchazos. me levanto y lo veo y él se va. Entonces viene el dueño del lugar, Dani, y me pregunta cómo estaba, yo le cuento que me pinchó. Me levanto la remera, vemos que estaba cortado, el brazo. yo tenía una remera negra, entonces no se veía el resto de los cortes", añadió.

La Hiena manifestó que luego de ese intercambio con Daniel, llamaron al 911, mientras el estaba en estado de shock. "Vi una mujer de pantalón rojo que me hablaba y yo trataba de responderle con la respiración. estaba buscando dónde tenía los pinchazos, si me estaba muriendo, no sé. Quedé totalmente congelado. La ambulancia , me trasladaron al hospital, ahí me hicieron la curaciones. fui bien atendido, estoy muy agradecido a los médicos y los enfermeros, a todos los que me cuidaron", recalcó y agregó que luego fue trasladado a otro centro de salud.

"Si bien él es carnicero, en el estado en el que estaba no podía manejarse bien. yo creo que me intentó matar, estoy totalmente seguro de eso. por la espalda, es lo que más me dolió, es lo que me lastima el corazón, porque yo le brindé confianza", sostuvo. "No es la primera persona que me traiciona, pero es la primera que me intentó matar", remarcó.

"A John Lennon lo mató un fanático. Yo podría haber muerto ese día, pero Dios me deja porque seguramente tiene un propósito que está en el boxeo. Voy a seguir entrenando y cumpliendo con mis obligaciones y todo queda en manos del doctor.

"Esto me enseño a no volver a confiar, me deja un montón de enseñanzas. No imaginé estar involucrado en un hecho de estas características en mi vida, no lo busqué en absoluto. yo solo quería disfrutar del 31, de Córdoba. Estoy muy triste por lo sucedido", expresó.

"La condena es la justicia divina, pero no tengo nada personal contra Icardo, solamente siento dolor porque no esperé esa traición", concluyó.

