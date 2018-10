La hija de Monzón hizo una polémica defensa de su padre

Luego de destacar que el boxeador fue un padre presente y de admitir que tiene un amor platónico con él dado que es su única hija mujer, la mujer cosechó numerosas críticas en las redes sociales al señalar que "no se puede juzgar a mi papá solamente por un accidente que le puede suceder a cualquiera".

"No es el común denominador amor mía que un tipo te pegue una piña y te mate", replicó Moria Casán que había abordado el tema diciendo: "Creo que no es fácil (destacar las cualidades positivas de Monzón) donde hubo un femicidio porque esa zona oscura que ha tenido lamentablemente tu papá tapa el honor de haber sido campeón del mundo".

"Tampo fue tan así. Yo lo que te puedo decir es que fue un accidente", insistió la hija dde Monzón y Mercedes "Pelusa" García. "Las palabras de mi papá conmigo fueron : 'Si yo la quiero matar a Alicia, no voy a tramar que la voy a ver y que la voy a matar. No se acordaba de muchas situaciones, pero él no tuvo una intención de matarla".

"Pero para la Justicia no fue un accidente", le recordaron desde el panel del programa. "Ahh por suerpuesto que si", replicó ella.

"Yo viví más de tres años con ellos", dijo Silvia haciendo alusión a su padre y Alicia Muñiz. "Mi papá era un tipo que si no lo provocaban, si no lo incitabas, no es que se levantaba y decía 'hoy tengo ganas de pegarle a alguien".

"Yo no estoy diciendo que hay algo que justifique la muerte. El que tiene el prejuicio hecho, que la justicia lo condenó a mi papá; él cumplió, pagó, cumpió con la sociedad. Ya está", remarcó.

"Acá se destruyeron a dos familias. Hubo un chico que un día se levantó y no tenía más a su mamá ni a su papá, untra tragedia terrible", dijo haciendo alusión a su hemano menos Maxi, hijo de Alicia Muñiz y el pulingista. "Para nosotros, cargar con una mochila de culpas, de que te agredan, no fue fácil. Yo sufrí muchísimo", afirmó.

"Estas dos familias se despedazaron. Como pudimos y con la ayuda de Dios, sobresalimos adelante, pudimos limar asperezas para que Maxi estuviera bien", agregó.