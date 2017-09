La historia clínica estará en el celu de cada paciente

El gobierno de la provincia presentará hoy la plataforma Aplicaciones Neuquinas de Salud (Andes), que fue desarrollada íntegramente por profesionales del Ministerio con el fin de generar un mecanismo de intercambio seguro de información entre los sistemas informáticos del sistema de salud público y las clínicas privadas de toda la provincia.

De esta manera, el paciente tendrá acceso a información unificada de su estado de salud, que también podrá ser consultada por las obras sociales y los doctores. El objetivo final es que las personas que tuvieron varios eventos médicos se eviten trámites para demostrar todo su historial ante un nuevo profesional que consultan.

Según detalló Juan Gabriel, director general de Tecnologías de la Información de la Subsecretaría de Salud de la provincia, este desarrollo no cambia las prácticas habituales de los consultorios. Explicó que los médicos de clínicas y hospitales seguirán cargando los antecedentes clínicos en los sistemas informáticos que ya utilizan, pero estos datos desde hoy serán accesibles a través de esta nueva aplicación móvil.

“Más adelante, si el paciente tiene placas o estudios viejos, con la misma cámara del celular lo puede guardar en su aplicación y ya no tiene que ir con todos los estudios, laboratorios y placas sino que va a estar todo disponible”, expresó el funcionario.

Gabriel aclaró que la información será confidencial del paciente, que accederá al sistema con una clave personal. “Sólo podrán ver estos datos aquellos a quienes el paciente autorice”, remarcó. Explicó que la única excepción a esta regla se dará en casos de emergencias.

A su vez, detalló que los centros de salud privados que aún no cuenten con un sistema informático para cargar la información de los pacientes pueden acceder de manera gratuita al que se utiliza en los hospitales y salitas públicas, tal como lo hizo el Colegio Médico.

El desarrollo de esta tecnología responde a la promulgación de la Ley Provincial de Historia Digital de Salud (HUDS), en 2015, que exige tanto a los hospitales como a las clínicas confeccionar una historia digital que pueda ser consultada por el paciente y que no haga foco sólo en la enfermedad sino en el aspecto preventivo. “Por eso hablamos de historia de salud y no de historia clínica, porque no trata solamente sobre las enfermedades”, explicó Gabriel.

La aplicación móvil está disponible desde hoy en Google Play Store y, en un futuro cercano, podrá descargarse de la App Store para los celulares que usan tecnología Apple.

Todos los datos

Una aplicación útil y accesible

Descarga gratuita. A partir de hoy, la aplicación móvil Andes se podrá descargar de manera gratuita a través del Play Store de Google para todos los celulares que posean el sistema operativo Android. Los dueños de productos Apple, en cambio, tendrán que esperar un poco más para tener la app en sus teléfonos.

Información confidencial. El paciente accederá a su historia de salud a través de una clave personal y sólo él podrá decidir qué profesionales acceden a sus datos personales. Sin embargo, desde el gobierno aclararon que la información se libera en caso de que el paciente sufra una emergencia.

Datos variados. Entre otras informaciones, en la aplicación se podrán cargar las atenciones recibidas, los diagnósticos del paciente, antecedentes previos, medicación que toma cada neuquino y observaciones realizadas por diferentes profesionales.

El próximo paso: terminar con las filas por un turno

NEUQUÉN

“Queremos que Andes sea la puerta de entrada para la salud de todos los neuquinos”, expresó Juan Gabriel, director general de Tecnologías de la Información de la Subsecretaría de Salud de la provincia. En ese sentido, aseguró que a partir del mes que viene se podrán sacar los primeros turnos a través de la aplicación móvil.

El funcionario afirmó que, desde el inicio de la gestión, el ministro de Salud, Ricardo Corradi Diez, expresó su preocupación por los días de trabajo que pierden los neuquinos para hacer filas por un turno con un médico, por lo que insistió en la necesidad de minimizar ese problema.

“El sistema va a empezar con la misma aplicación, pero sólo para mujeres embarazadas, niños sanos y pacientes protegidos, como personas diabéticas o con hipertensión”, detalló Gabriel.

Aclaró que el sistema ya fue probado en el hospital Castro Rendón y otros centros de salud de la provincia.

En un principio, el sistema funcionará sólo en los hospitales de la Confluencia, pero el objetivo es extenderlo, poco a poco, a más especialidades médicas y establecimientos del interior de la provincia, señalaron las autoridades sanitarias.