La historia desconocida del hermano de Marcos de Gran Hermano: huyó a Estados Unidos

“Estuvo en África, estuvo en Nepal... Es una de las personas que más admiro. Cuando vos le preguntás sobre esos viajes nunca te cuenta, porque no le interesa. Es una persona que no lo hace por nada, no busca nada a cambio. Eso es algo que valoro muchísimo de él”, fue lo poco que contó Marcos de él dentro de la casa de Gran Hermano.