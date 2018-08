NEUQUÉN

“Reparto, atiendo, si hay que hacer pan, lo hago... No paro en todo el día”. Fran Troncoso resume su agitado presente en la panadería Don Pedro de Plottier, un emprendimiento familiar de años. Es el mismo que pintaba para grandes cosas en el automovilismo nacional pero que hace más de una década vio cómo sus sueños se derrumbaban por falta de presupuesto.

“Se siente mucha melancolía. Fue la mejor etapa de mi vida. Pero te das cuenta de que no es fácil dedicarte a lo que te gusta. Después de 10 años, hace poco corrí una para invitados (por Guillermo Quinteros) en la Gol, fue primero en la clasificación segundo en la carrera. Este año me volvió a invitar”, habla con nostalgia de aquellos años felices.

Sabe que pudo llegar lejos

Fran está convencido de que tenía condiciones para triunfar pero lo condicionó el dinero. “Me faltó un año más de TC 2000. Fijate que compartí equipo con Ardusso, Werner, cada nene... En la Fórmula Renault fui subcampeón del Flaco en 2009 y pierdo el campeonato justo acá en Neuquén por una fatalidad (había ganado la carrera pero lo bajaron). Es una satisfacción haberme codeado con todos ellos, igual que Guido Falaschi, otro que iba muy rápido y con el que también compartí equipo. Teníamos una excelente relación, muy triste su fallecimiento”.

De Camilo, Josito y Milo

Se va una clienta y Fran sigue con su relato. “Con Camilo Echevarría (el piloto neuquino del TC) coincidimos poco pero su presente es muy bueno. Yo llegué a probar un auto de TC, pero no se dio, es todo una cuestión de plata. Y Neuquén no está preparada para eso”, analiza. El mejor amigo que le dio el automovilismo es Josito Di Palma. “Nos conocimos en Neuquén en una conferencia de TC 2000 en la que él agarró el micrófono y dijo: ‘Apoyen a este pibe que va a andar bien’. Y de ahí nos hicimos amigos. Buen tipo. Me ayudó mucho con mi sobrino Milo (en tratamiento por una grave enfermedad) y eso no tiene precio”.

FICHA TÉCNICA

Profesión. Comerciante

Edad. 27 años

Disciplina deportiva. Automovilismo

Se inició en el automovilismo compitiendo en karts, para luego debutar en la Fórmula Renault Argentina. En 2009 consiguió alzarse con el subcampeonato de la Fórmula Renault 1.6 Argentina, con el equipo GF Racing y por detrás del piloto Facundo Ardusso, hoy uno de los mejores del país.

Llegó a ser parte del Toyota Team Argentina en TC 2000 en 2010. También se desempeñó para el Mitsubishi GF Racing en el Top Race V6, corrió TC Pista con un Ford Falcon y el Turismo Nacional con un Ford Focus.