La historia oculta de la cirujana cheta de Nordelta

“No me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso, no invertía 200.000 dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa”, decía la mujer en un largo audio a su agente inmobiliaria, de nombre Michelle. “Yo soy una cirujana, una mujer normal, pero tengo determinados códigos de estética visual y de estética moral”, comentó la mujer.

Se trata de Cinthia Solange Dhers, una mujer de 53 años que, si bien es cirujana, figura como monotributista en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Además, también aparece como supuesta titular de una cuenta offshore, Absolute RE Investments Inc, radicada en Florida, Estados Unidos.

Dhers fue procesada en agosto del 2010 por utilizar sustancias contaminadas en un tratamiento estético. Según publicó la agencia DyN aquel 3 de agosto, la Sexta Cámara del Crimen confirmó la medida contra la médica Cinthia Solange Dhers por “lesiones culposas graves” y la embargó por 15 mil pesos.

Según documentación, la paciente Mirta Beatriz Fernández se sometió los días 2, 6 y 9 de marzo de 2007 en la Clínica de Revitalización y Estética de la calle Seguí al 3500, de Capital Federal, a un tratamiento conocido como mesoterapia o shock antiestrías. El tratamiento le causó “lesiones papulopustulosas secretantes”, según explica el fallo. El tribunal imputó a la médica por “no haber practicado un procedimiento preventivo profiláctico que evitara la contaminación de los ácidos inyectados localmente en el abdomen de la paciente y sus inmediatas consecuencias lesivas en su salud”.

Increíble

Repercusión en el mundo y acá

El caso tuvo repercusiones en el mundo. El diario El País de España, por ejemplo, le dedicó un texto. Varios famosos también se involucraron en el tema y más de uno dijo conocer a la controvertida mujer. Pero hay más. Luego de que se viralizara el audio donde le reclama a la agente inmobiliaria que le vendió un departamento de 200 mil dólares en Nordelta que sus vecinos “son unos grasas de décima categoría” por tomar mate y usar reposeras, “como en la Bristol de Mar del Plata”, en las redes circula una convocatoria a una “mateada” mañana en repudio de sus dichos. “El sábado vamos a tomar mate a Nordelta, con reposeras y perros. Llevamos música, alegría, mandarinas y risas”, sostiene el texto de Facebook que invita que vayan a todos aquellos que “no son normales, sin algunos códigos de estética visual y moral”, en alusión a los audios de la mujer. El evento, titulado “Tomada de mate popular en Nordelta con resposeras y perros”, ya cuenta con decenas de miles de interesados en asistir.

