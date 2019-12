"La historia pedía que Leia formara parte de ella. Sabíamos que no íbamos a contratar a otra actriz ni a reconstruir una Leia digital", sostuvo. "Revisamos material de El despertar de la fuerza que no habíamos usado y nos dimos cuenta de que teníamos varias escenas de ella. Entendimos que si escribíamos nuevas secuencias a partir de ese material, Leia podía estar en el film e interactuar con los otros personajes. Muchos no estaban seguros de si iba a funcionar, pero no nos pareció que hubiese alternativa", aseguró.

J. J. Abrams usó material inédito para incluir a Leia en el film.

LEÉ MÁS

Rodrigo de la Serna tocó con su banda en una línea de subte