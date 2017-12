La hora de la verdad

Tal como predijo Ángel de Brito hace unos días en Los ángeles de la mañana, la corona será disputada por pesos pesados que vienen haciendo historia en la pista y que juegan fuerte en el voto telefónico. Además de asegurar una numerosa participación del público y por ende una buena facturación, el enfretamiento de las duplas mantendrá la tensión hasta el último momento, cuando el Cabezón anuncie el resultado obtenido a través de mensajes de texto y llamados.

Parejo: “cada uno luchó para estar ahí, a nadie le regalaron nada”, dijo Vigna sobre sus contrincantes.

Una pelea codo a codo

“Estoy viviendo este momento con mucha emoción. Tenemos todas las esperanzas de ganar”, dijo Vigna, quien buscará replicar el triunfo que logró el año pasado con Peter. La chica Combate tuvo que adaptarse a la partida del actor, que abandonó el reality para sumarse a Las Estrellas, y más tarde a la de Agustín Casanova, que se fue después de un feo cruce con el jurado. Ya sin los seguidores que arrastraban sus ex compañeros, Flor tendrá que medirse con Bal y Laurita, quienes cosechan apoyos de manera individual y en pareja. Habrá que ver si la popular Vigna vuelve a imponerse en el teléfono tal como lo hizo hace días contra Micaela Viciconte, quien vaticinó su victoria.

Telefe disputará el prime time con escenas ardientes

Golpe al corazón saldrá a competir contra el “Bailando” con encuentros íntimos de las parejas más importantes de la historia.

Ante la tensión y la intriga de la final del “Bailando”, que promete apoderarse de la audiencia televisiva mucho más de lo habitual, Telefe buscará contrarrestar el poderío de Marcelo Tinelli con Golpe al corazón, la ficción que hace meses compite contra el showman con un rating digno, tras los enroques y cambios de grilla que realizó la señal para socavar el liderazgo de Las Estrellas y Showmatch.

Esta noche a las 23, la tira encabezada por Sebastián Estevanez y Eleonora Wexler reservó un espacio para un encuentro íntimo entre los protagonistas: Rafael “el Toro” Farías y Marcela Ríos. Un anticipo del episodio de esta noche cierra con un llamado telefónico del ex boxeador a la doctora pidiéndole que le abra la puerta de su casa.

Además, otra pareja querida de la novela se animará a jugarse por lo que siente. “Alguna vez te dije que si tuviera otra vida me gustaría vivirla con vos. Pero no tengo otra vida, es esta la vida que tengo y todo me pasa ahora”, le confiesa Pedro Palacio (Miguel Ángel Rodríguez) a María Catalina (Viviana Saccone) que emocionada espera coronar la declaración con un beso como mínimo.

En tanto, el villano Javier Mansilla, encarnado por Ramiro Blas, encontrará a Erika Martín (Manuela Pal) esperándolo en una cama llena de dinero. “A que nunca hiciste el amor en una cama así”, lanza desafiante la sexy y perversa morocha.

La ficción buscará restarles audiencia a los momentos más decisivos del “Bailando”, mientras que El Sultán será el encargado de competir en los primeros ritmos de la gran final de El Trece.

La previa de la final deja sin aire a Las Estrellas

Una vez más El Trece puso toda sus fichas para potenciar el rating del programa más visto de la televisión argentina. Tal como sucedió en otras temporadas, la gran final del “Bailando” tendrá un envío especial como antesala del duelo definitorio del ciclo. José María Listorti y Paula Cháves estarán a cargo de La previa de Showmatch, que arrancará a las 21:30, tomando el horario de Las Estrellas. Los conductores mostrarán el backstage de la gran gala y hablarán con los miembros del jurado y otros participantes que se quedaron afuera de la final. A su término, llegará Marcelo Tinelli, quien se despedirá con el duelo más esperado tras su peor año televisivo marcado por la crisis del Grupo Indalo.