"La idea es reflejar lo más genuino de Susana"

Luego de mostrarse en las redes con el pelo rubio para encarnar a la diva de los teléfonos en la época que tuvo un romance con el pugilista, Cid habló con Nosotros a la mañana y aseguró que está “re contenta” con la serie aunque aún no se incorporó al rodaje. “Empiezo la semana que viene o la otra. Lo que estuvo bueno es que tuve un poquito de tiempo para investigar un poco, además de las cosas más estéticas como cambiar el pelo, el color. Pude interiorizarme un poco en lo que fue la vida de Susana en esos días. Al menos en el contexto de lo que refleja esta ficción”, dijo.

Premisa: “La idea no es caer en una imitación, sino hacerlo con mucho respeto”, dijo cid tras la charla con Su.

Con el aval de la diva Además, la ex de Michel Noher contó que recibió consejos de la conductora para afrontar este desafío. “Hablé con ella la semana pasada, es muy dulce, muy calma, muy angelada. Estaba contenta. Me contó un par de cosas que estuvieron buenas”, reveló. “La idea no es caer en una imitación, sino hacerlo con mucho respeto, porque es la vida de una persona, reflejarlo lo más genuinamente posible”, concluyó.

El aval de Susana a Cid contrasta con las críticas que la diva lanzó contra la China Suárez, quien se puso en su piel en Sandro de América. “No me gustó y se lo dije. Yo no hablaba así en esa época”, había dicho públicamente Giménez.