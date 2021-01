La impactante revelación de un médico que iba a atender a Maradona antes de su muerte

Este martes, en su paso por Todas las tardes, Ponce realizó una escalofriante revelación sobre un acuerdo que iba en detrimento del astro. “Va a ser la primera vez que lo cuente. Los periodistas me preguntaron si yo había conocido a Maradona o si alguna vez me llamaron para atenderlo y una semana antes del fallecimiento de Diego me llamaron, pero no del entorno fijo de Maradona. No era su familia", comenzó diciendo el médico.

"La médica me dijo ‘mirá, Yamil, quieren que vayas a domicilio’ porque yo tengo un equipo que hacemos atención en domicilio donde hacemos cirugía cardiovascular, cardiólogo, clínico y demás. Obviamente me dijeron que quería que yo vaya a domicilio. Se le pasó un presupuesto y me dijeron ‘no, mirá, ni ahí van a pagar eso’ y ‘tanto lío por un par de recetitas’", aseguró Ponce citando en palabras de la médica.

Embed

Tras remarcar que no conocía a la persona que le habló por WhatsApp, el cirujano subrayó que, en ese momento, no creía que lo convocaran con esa urgencia para hacerle recetas de "paracetamol".

"Obviamente me rehusé a hacer algo así con Maradona, y con cualquier persona. Ahí uno puede sacar conclusiones de la atención que a lo mejor este ser humano tenía. No puedo juzgar qué o quién, pero no se lo desearía a ningún paciente que alguien por teléfono, sin conocer y sin atender me tire ‘tanto lío por unas recetitas’. Es feo”, expresó indignado.

Sobre el final de la nota, Ponce apuntó contra Leopoldo Luque y el entorno médico del ex de Claudia Villafañe: "Yo no digo que haya sido a propósito. No conozco al médico de Maradona y quizás lo haya amado e idolatrado, pero evidentemente faltaban ciertas cosas”.