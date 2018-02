La incómoda pregunta de Mirtha Legrand a Nelson Castro sobre su sexualidad

"¿Le molestó que le preguntaran sobre su condición sexual?", consultó Mirtha ante la sorpresa del resto de los invitados.

"No, hubo un episodio que sucedió en la década del noventa, porque usted sabe que a aveces es así: si es casado, uno tiene amantes y si es soltero, es homosexual. Hubo una campaña en ese momento, alrededor del año 96 o 97, acerca de mi condición sexual porque yo había anunciado algo del gobierno que les había molestado. Y por supuesto yo salí a decir que no era homosexual y si lo fuera, lo hubiera dicho perfectamente sin ningún tipo de problema, pero la verdad es que no lo soy. Además se hablaba de que había fotos y demás, pero por supuesto que no había nada", respondió Castro.

"A mí me sorpendió que esto lo hiciera en La Nación, un diario tan conversador", continuó Mirtha. "Fue un episodio que en su momento hizo mucho ruido", contestó Nelson.

Allí fue cuando Legrand confesó: "Yo no me hubiera animado a preguntárselo, es algo muy privado de cada uno, la vida sexual". Pero Castro sintetizó: "Uno es público y está expuesto, así que lo mejor es contestar y decir es A, B, o C".