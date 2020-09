La increíble defensa de Ameri: "Le di un beso en la teta, nada más"

"Te agradezco la posibilidad de aclararlo, estamos los dos llorando, pasándola mal, te pido que cuando le den tratamiento tengan en cuenta que detrás de esto hay personas, hay familias", dijo el polémico diputado por la provincia de Salta. Pero lo más increíble fue cuando explicó qué fue lo que pasó, al no darse cuenta de que la cámara seguía encendida y estaba online, a la vista de todos, lo que hacía con su pareja, a la que sentó en sus rodillas y besó en un pecho mientras le bajaba la remera.

"Yo acá en mi casa tengo una señal espantosa, estaba desconectado. Llegó mi pareja, le dije, che, a ver cómo quedaron las prótesis. Le dije '¿te puedo dar un beso?' y le di un beso en la teta, nada más. No es grave. La verdad, yo estaba convencido de que no tenía internet y cuando volvió la conexión me reconectó de forma automática", intentó defenderse.

"Estoy para acatar lo que mis compañeros decidan. Pido disculpas. Estoy de acuerdo con la suspensión. Ahora la comisión decidirá cómo seguimos. Acataré la decisión. Creo que expulsarme sería algo... no sé si esto amerita...", quiso convencer en su tibia defensa Juan Ameri.

El diputado de Salta dijo que "no es que estaba teniendo relaciones con mi mujer. Fue una circunstancia de diez segundos. Salió del baño y la vi, le dije a ver cómo está eso, y nada más. Ella está muy mal, está llorando".

https://twitter.com/nbg__/status/1309248610387849220 "No es que estaba teniendo relaciones con mi mujer. Fue una circunstancia de diez segundos. Salió del baño y la vi, le dije a ver cómo está eso, y nada más. Ella está muy mal, está llorando". Juan Ameri ahora en @radioconvos899 @MejorPais899. — Noe Barral Grigera (@nbg__) September 24, 2020

El diputado, que nació en Buenos Aires pero se radicó en la provincia de Salta hace diez años, aseguró estar "muy avergonzado, muy mal" por lo que vivió esta tarde. "Quiero pedirle a los medios que tengan en cuenta que detrás de esto hay seres humanos. Estoy desolado", insistió.