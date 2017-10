La increíble racha clásica de Cipolletti

Desde el 2014, año en que se concretaron las invitaciones para Deportivo Roca e Independiente, la rivalidad se ha potenciado como un incentivo para el hincha dentro de una categoría que ha aburrido por sus sistemas de disputa, pero que revivía en cada cruce zonal.

Alianza formó parte de la historia, pero la realidad deportiva del Gallo lo llevó a estar apenas una temporada en la tercera división del ascenso. Curiosamente, el equipo de la Comarca fue el último de por acá que logró superar al Albinegro.

"Los clásicos hay que ganarlos siempre, jugando mal o bien. En los últimos dos no hicimos un buen fútbol". Damián Jara Defensor del Albinegro

La tarde del 14 de junio de 2015 en el Coloso del Ruca Quimey le dio inicio a una racha que en La Visera se toma con pinzas, porque también habla del tiempo que lleva el equipo tratando de pegar el salto deportivo.

Sin embargo, en la era del meme y la gastada por redes sociales, el hincha saca chapa ante el Rojo y el Depo, a los que venció en fila en sus últimas actuaciones (sin contar el suspendido en el medio con Villa Mitre) y ante los que mantiene un invicto de 18 partidos en total.

Paternidad acentuada

Dominante en el historial, los números de los últimos dos años son contundentes para el equipo de Henry Homann.

Independiente, que lo sufrió el miércoles en el recuperado de la 4ª fecha de la actual temporada, hace 9 partidos que no festeja ante los rionegrinos. Y, peor aún, sumó apenas dos puntos con sendos empates dentro de la estadística.

Con Roca, el reparto de puntos es un poco más equitativo porque el Naranja, que antes era dirigido por Diego Landeiro y ahora por Mauro Laspada, empató en cuatro de los nueve cruces jugados en los últimos dos años y perdió los restantes.

“Los de Roca son más clásico. Pero con Independiente nadie quiere perder tampoco. Estos partidos se tienen que ganar como sea”. Gustavo del Prete El Tuti es uno de los creativos del Capataz.

Poco importa que en los últimos dos triunfos ante sus acérrimos rivales no jugó bien. Lo relevante, en esta etapa del torneo, es sumar. Y Cipo sacó adelante dos clásicos complicados en los que no logró superar al rival en la cancha pero sí en el marcador. Lo dijo el defensor Damián Jara: “Los clásicos hay que ganarlos siempre, jugando bien o mal. No hicimos un buen fútbol en los últimos dos, pero rescato cosas positivas”, expreso Jarita.

Con el Rojo la rivalidad creció mucho y con Roca desde siempre tiene un sabor especial. Lo reconoció el propio goleador Jorge Piñero da Silva en la previa al derbi rionegrino de la 3ª fecha. “Los chicos de acá me hablan de Roca desde que llegué. El vestuario se ve diferente en la semana. Es un partido aparte”, expresó días atrás el 9.

En la misma sintonía, Gustavo del Prete, que tuvo la suerte de marcarle al Naranja en el último minuto de cabeza, elevó la trascendencia de una victoria contra los rionegrinos por sobre los neuquinos. “Los dos son choques zonales lindos, pero un poco más clásico para nosotros es Roca, tiene otro gustito si bien contra Independiente nadie quiere perder”, expresó el jugador surgido de las inferiores del club.

Cipolletti ya se olvidó de lo que es eso: perder ante un rival tradicional. Más Capataz que nunca....

El Albinegro parte hacia La Feliz

Cipolletti

El Albinegro casi no tiene tiempo entre un partido y el siguiente. El calendario se le apretó más de lo deseado y esta noche armará los bolsos para partir a Mar del Plata, sede del partido del domingo a las 16 en el Mundialista ante Alvarado.

Henry Homann no podrá contar con Federico Velázquez, expulsado en el cruce ante los neuquinos y ya adelantó que apelará a la dupla central conformada por Nelson Seguel y Damián Jara.

César Medina no volverá hasta el 2018 y el marcador izquierdo Jonathan Morales todavía no está recuperado de la fractura en uno de los dedos del pie. Gastón Valente es fija y el 3 será Ezequiel Ávila, un carrilero retrasado por las circunstancias, como pasó en los últimos minutos en Neuquén.

La gran duda pasa por la decisión en la mitad de la cancha y en la ofensiva. Fabio Giménez no sale y con Ávila en la última línea suben las acciones para Gustavo del Prete y su continuidad. Con Germán Weiner en bajo nivel, ¿será el momento del recambio en la dupla de ataque?

La recuperación física de cada jugador y la estrategia del cuerpo técnico terminarán de darle forma al once, que una vez más no se repite, por eso la trascendencia de la victoria como visitante al otro lado del puente.

Alvarado, con todo listo

Juan Rago; Martín Quiles, Federico Paulucci, Ezequiel Filipetto y Mauro Castro; Gonzalo Lucero, Martín Palisi, Matías Caro y Francisco Molina; Marcos Litre y Joaquín Susvielles sería el once marplatense.

“Me pareció una falta de respeto el gesto de Homann”

Manolo Berra, símbolo del Rojo, repudió el gesto de Homann contra la platea del Rojo. El ídolo se desgarró en el clásico.

Neuquén

Manolo Berra nunca se pone el cassette. Símbolo del Rojo, repudió vía LMN el desubicado gesto del entrenador de Cipolletti, Henry Homann (se tomó los genitales mirando a la platea local en La Chacra), sobre el final del clásico.

“Una falta de respeto para la gente, porque él está acostumbrado a jugar con marco adverso y la verdad que la hinchada de Independiente siempre es muy respetuosa. Totalmente fuera de lugar”, criticó al entrenador albinegro, y agregó: “Me queda bronca, me pareció innecesario y una actitud rara; por lo que lo conozco, es un tipo respetuoso y responsable”.

Por lo que pudo palpar este diario, todo Independiente ayer estaba muy caliente con el Ruso luego de que la imagen (captura de video de Cipo TV) recorriera las redes sociales.

"Tuve un desgarro en el cuádriceps derecho. Estaré 20 días afuera. Creo que me equivoqué. Venía tocado, pero las ganas me traicionaron. Ahora, a recuperarse”. Manuel Berra El emblema de Independiente se perderá varios partidos.

Desgarro y autocrítica

En otro orden, Berra confirmó que sufrió un desgarro durante el derbi y admitió con autocrítica: “Me equivoqué, no tendría que haber arriesgado. En la entrada en calor ya noté que no estaba bien, pero las ganas me traicionaron”.