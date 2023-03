La increíble razón por la que el Papu Gómez quedó afuera de la Selección: ¿hizo magia negra?

El Papu Gómez no volvería a la Selección Argentina.

Está todo dado para que el próximo 23 de marzo el estadio Monumental sea una verdadera fiesta con los campeones del mundo exhibiendo la copa a su público. Sin embargo, no estarán todos los integrantes de la Selección Argentina que trajo la tercera estrella a nuestro país. Es que el Papu Gómez no viajará y los rumores indican que lo bajaron por hacer magia negra.

Cuando parecía que el clima de fiesta iba a predominar en la Selección por los próximos años, cayó como una bomba este rumor de la mano de Gonzalo Cardozo, un periodista ex ESPN que contó que los referentes de la Scaloneta estarían enemistados con el Papu Gómez .

"Un futbolista del grupo chico, de la selfie en el fondo del micro (Messi, De Paul, Di María, Paredes y Otamendi), se enteró después del partido con Países Bajos que, en la previa al Mundial, Papu Gómez hizo algo que tiene que ver con las energías, y no positivas" , comentó el periodista.

En lo que respecta a lo que hizo, mencionó: "Recordarán la lesión de Lo Celso... Cuando se enteraron de esto, le hicieron la cruz". Gonzalo Cardozo dio a entender que el Papu Gómez, mediante magia negra, incentivó la lesión de Gio Lo Celso para que este se perdiera un lugar y así él pudiera tomar consideración y asegurarse un puesto.

Además, contó y detalló que luego de enterarse de esto el vínculo de los referentes para con él ya no fue el mismo: "En los festejos arriba del micro, no hubo prácticamente acercamiento entre el Papu y el grupo chico".

"Podrán buscar en las redes sociales del Papu Gómez: festejos del Mundial con él haciendo un vivo, creo que jode una o dos veces con Otamendi, y después con nadie más. Un poquito con el Kun, pero en una versión algo solitaria. Festejando, pero no todos sabían toda la verdad en ese momento", agregó.

Sin embargo, más allá de esta teoría, lo concreto respecto a los motivos por el cual el futbolista no estará en la fiesta está relacionado con la recuperación que está haciendo de una artroscopia en su rodilla derecha. Debido a esto, los médicos del Sevilla anunciaron que no viajará para que continúe con la rehabilitación.

El rumor está instalado. Las teorías y justificaciones de este aumentan en las redes sociales. Por su parte, el Papu Gómez habló en sus redes sociales tras el anuncio de que no estará presente en los festejos: “Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande por que me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño. ¡Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver! Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. ¡Los abrazo a la distancia! Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso”.