La increíble y "olorosa" confesión de Nacho de Gran Hermano

Sin embargo, si hay algo de lo que carece, pareciera que es de pulcritud e higiene, ya que le reveló algo asqueroso a su pareja dentro de la casa, Lucila la Tora, a quien le contó que no lava sus medias desde que comenzó el reality.

Cuando ella vio sus medias le dijo: “¡Nacho, no podés tener medias así!”. A lo que él le respondió: “Desde que llegué no las lavo”. Horrorizada la Tora le expresó unas palabras de disgusto, cuando apareció también Alfa y le dijo: “Yo no voy a poner a lavar eso con mis cosas”.

nacho gran hermano Nacho de Gran Hermano y sus medias sucias

En cuanto a la justificación de su accionar, Nacho contó: “La primera semana lavé todas las medias y me las chorearon todas”. Ante eso, Lucila le reveló algo que se decía de él: “Por eso siempre dice Dani que tenés olor a patas”.

“La primera semana llegué y como un iluso metí todas las medias a lavar. A los tres días fui a buscar al lugar donde está la ropa limpia y me quedé sin nada. Tenía cuatro pares y fui rescatando las que reconocía más las que no había puesto a lavar. Recuperé un montón más las que se fueron quedando”, contó Castañares.

Además, inculpó incluso a otro participante: “En un momento dije ‘voy a poner a lavar unas camufladas que soy el único que las tiene’. ¿Qué pasó? Me las robaron. Me las robó Ariel”.