La insólita noche de Alex Caniggia con la Policía en su camarín

"Yo no sé nada sobre esta situación", expresó Alex en italiano, antes de que su representante tomara la palabra. "Trajeron una carta para que su abogado fuera al juzgado a notificarse. Vinieron dos patrulleros, y lo que más me llamó la atención es que decía que la carta debía ser entregada acá, en el 'Cantando 2020', se lo podrían haber llevado a su casa", señaló.

"¿Qué fue lo que hiciste para que te citaran?", quiso saber la conductora, Laurita Fernández, pero no tuvo respuesta. "Yo no miro el pasado, vivo en el presente", expresó el participante. También se negó a contestarle a Moria Casán, que quiso saber si había respetado la cuarentena y era ese el tema por el que lo buscaba la Policía. "Quiero cantar ya", se excusó.

Tras interpretar el himno de Italia 90, el Mundial en el que su padre se convirtió en ídolo con sus goles para eliminar a Brasil y a Italia. Pese a que el tema era una suerte de homenaje al Pájaro, Alex dijo que no tiene recuerdos de ese Mundial donde se lució su padre. "Yo no soy tan viejo", lanzó. "Solo vi algunos videos, pero no soy muy futbolero. De mi vida privada decidí dejarlo ahí. No soy de ningún cuadro, pero la rompo jugando", explicó evitando hablar de su padre, con quien se encuentra distanciado desde el divorcio de sus padres y por el noviazgo de Claudio Paul con una joven.

La dupla se fue de la pista con 21 puntos tras recibir buenas devoluciones del jurado, que otra vez llenó de elogios a Alex Caniggia por su particular forma de encarar la pista.