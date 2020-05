La intimidad de Sporle: de querer volver a pasar la cuarentena en un lugar privilegiado

Mucha curiosidad y fantasía despierta en los futboleros cómo y dónde viven los jugadores. Pues bien, la idea es ir descubriendo de a poco ese mundo nuevo en época de coronavirus. Empezando por una de las figuritas regionales del momento...

“Hola soy Adrián Sporle, jugador del Dundee United y quería mostrarles un poquito como es mi departamento acá en Escocia, cómo vivo…”, señala de entrada, en una suerte de introducción, el lateral izquierdo que se hizo famoso por ayudar a Boca camino al título en su momento, cuando defendía la camiseta del Taladro (evitó sobre la hora un tanto de Godoy Cruz que competía con el xeneize).

image.png

La recorrida comienza por el pasillo. Brillante piso de madera y elegantes muebles blancos. “Mi departamento tiene dos habitaciones y dos baños, esta es una habitación y un baño que no se usan a menos que estén mis papás o alguien de mi familia”, explica el rubio lateral izquierdo e invita a seguir conociendo sus instalaciones.

“Esta es mi habitación, la cuál cuenta con un baño (modo suite) que es el que uso”, agrega en la mitad del atrapante trayecto.

Y para el final, lo mejor, la frutilla del postre. “Y este es el comedor, living y cocina, todo incorporado. La verdad que bastante amplio y bastante cómodo el departamento para mí solo”, reflexiona antes de exhibir el detalle más imponente…

Embed

Abre el ventanal con paradisíaca vista al lago y comenta. “Esta es la vista. Se aprecia el puente de la ciudad”, culmina mientras ofrece un pantallazo de la hermosa y tradicional belleza natural que rodea a su vivienda.

Siempre predispuesto para las iniciativas de LM Neuquén, resume en el cierre: “Les quería mostrar un poco mi casa, espero que le haya gustado. La mayoría del tiempo vivo solo acá y tiene una vista increíble. Les mando un abrazo grande”, culmina Sporle.

“Mi idea era ir a Centenario pero no se pudo…”

Contrariamente a lo que había planificado, Sporle deberá pasar lo que resta de cuarentena y las vacaciones en Escocia, lejos de sus afectos, sus padres y su novia, entre otros. Es que “no voy a poder ir a Argentina. Tuve oportunidades de viajar. Me llamaron del Consulado en Argentina de Londres, me ofrecieron el vuelo para el 7 de Mayo y mi idea era volver a Centenario hasta Junio al menos, que es cuando se cree que volveremos a entrenar, pero tuve que rechazar la oferta porque después me iba a costar regresar, se dice que no habrá vuelos hasta septiembre”, explica.

Al menos, tiene un lugar de ensueño donde pasar los días que se viene. Hogar, dulce hogar…

