Las recetas, desde cuatro países, de figuras del fútbol regional

Los futbolistas regionales Adrián Sporle, Gustavo del Prete y Matías Castro accedieron a compartir a la distancia sus manjares y recetas en tiempos en que los jugadores empiezan a descubrir un mundo nuevo y se las deben ingeniar a la hora de alimentarse. Sin excederse y en general optando por lo sano, aquí van uno por uno los tentadores y sabrosos menúes escogidos.

En Grecia, salen calabazas rellenas

Castro es uno de los delanteros estrellas de la Superliga griega. El ex Unión de Santa Fe formado en Patagonia, pasa estos extraños días junto a su pareja, Josefina Pontet (figura del hockey) y es tan "culpable" como ella de esos irresistibles aromas en el coqueto departamento. Quien en la Argentina supo relegar al banco de suplentes al hoy atacante de Boca, Franco Soldano, nos hizo llegar un video con el plato seleccionado y detalló los ingredientes.

"Son unas calabazas rellenas con puré de brócoli y quinoa, con un poquito de crema y queso. Espero que les guste, les mando un abrazo grande", indicó con simpatía a punto de servir el manjar. Días pasados Jose había preparado un salmón con puré de calabazas, demostrando el refinado paladar y a la vez que como buenos deportistas evitan las grasas.

En Uruguay, sale paella

El Tuti del Prete tuvo un 2019 soñado. Gol del ascenso a Primera y vuelta olímpica incluida en Uruguay con el Montevideo City Torque, una franquizia charrúa del poderoso club inglés en el que brilla el Kun Agüero. El talento surgido en Cipo también se enganchó con la idea y se lució con una deliciosa Paella, a la que no le faltó nada. "Le puse cebollitas, morrón rojo y verde, camarones, arroz, rabas y un poquito de langostinos", confesó Gustavo, un pibe muy querido por todo el pueblo albinegro.

Y a decir por él, quedó para "chuparse los dedos". "Salió muy buena y me hice para varios días ya que estoy solo", explicó con una sonrisa el habilidoso mediapunta que le pone "pimienta" al ataque de su elenco.

En Escocia, sale "pollito con papas"

Sporle acaba de obtener un título en plena cuarentena. Pero su "hambre" de gloria no se detiene allí. Mientras espera que la pandemia termine y se disponga la reanudación del fútbol escocés, se las rebusca con la comida. "Salvo cuando vienen mi novia o mi mamá de visita desde Centenario, almuerzo en el restaurante del Dundee United. Pero a la noche me cocino, tratando de respetar las normas alimenticias. No soy un experto pero algo sale, eh", tira con simpatía el ex Banfield, recordado aún por aquella salvada milagrosa ante Godoy Cruz cuando jugaba en el Taladro y ayudó así a Boca camino al título.

"Esta vez hice pollo con papas. Y un detalle, le pongo orégano para darle sabor porque evito la sal", explica el polifuncional defensor.

En Chile, salen milangas

Pablo Vergara regresó a principios de año al fútbol trasandino tras romperla en la primera parte del 2019 en Cipo. Se "comió", justamente, el garrón de la pandemia pero no reniega de ello y aprovecha el tiempo para elaborar alguna que otra comilona. Como estas espectaculares milanesas que preparó en su casa en el vecino país.

"Batí unos huevos, un poquito de leche, sal, bastante ajo picado, perejil fresquito y la carne. Las apanamos con mi señora y las acompañamos con un puré de papá bien batido, finito y líquido, bien preparado con un poquito de leche. Viene bien para despejar la cabeza y hacer algo distinto. Las milanesas no pueden faltar nunca y menos cuando estás en otro país", comentó el delantero de Unión San Felipe.

Son los "master chef" del fútbol regional. Tienen la receta del éxito. Centros a la "olla" y partido "cocinado".

