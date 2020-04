El neuquino Sporle, campeón escocés en plena cuarentena

Dundee United FC on Twitter

“Estoy muy contento, se logró el objetivo que era subir a primera división y salir campeón y lo merecíamos porque estuvimos todo el campeonato arriba, llevábamos una gran cantidad de puntos de diferencia con el segundo”, manifestó el ex Banfield a LM Neuquén.

“Es lindo este logro y sobre todo sabiendo que vamos a poder jugar en primera división, a competir por poder ingresar a competencias como la EUFA, la verdad que es hermoso”, destacó el futbolista neuquino, que desplegó una bandera argentina, con la mención especial para su Centenario querido.

Somos campeones de la liga.! Muy contento por el logro conseguido y también por las personas que conocí en este gran club @dundeeunitedfc me fui de un club hermoso como @cab_oficial el cual me formo como jugador y persona, donde siempre voy a estar agradecido y espero volver a cruzarme otra vez en mi carrera. Ahora a disfrutar de esto con mi familia, mi novia y la gente que siempre me brindo su apoyo.!