Pues bien, ahora varias de las figuras nos contaron cómo viven desde sus casas esta inédita situación, qué hacen para pasar el tiempo y otros detalles. Acá en la región o en el mundo.

Villa entrena en el patio

“Disfrutando de la familia. Juego con mis hijas. Comparto charlas con mi señora”, cuenta el goleador de Independiente, Mauricio Villa.

El autor del gol del valioso triunfo ante Alianza del domingo pasado en Cutral Co, por el Regional Amateur se preocupa por la situación mundial y se ocupa de mantenerse en forma. También para avanzar con el curso de director técnico que realiza para cuando cuelgue los botines. “Entreno por la tarde en el patio de mi casa y estudio el material que nos dieron los profesores de la carrera de Director Técnico”, confiesa el Villano a este medio.

La que aprovecha para cuidarse y mimar a sus perros es la campeona de boxeo, Betiana La Terrible Viñas.

“Miro mucho básquet. Ojalá se solucione lo antes posible, pero lo veo complicado”. Pablo Romero. Entrenador de Pacífico en básquet

Romero y los videos de básquet

“Justo estaba mirando un partido de básquet”, comenta el cipoleño Pablo Romero, entrenador de Pacífico apenas lo contactamos.

Como la mayoría, no fue muy optimista con el escenario que plantea la pandemia al menos en el corto plazo. “Esperando que se solucione lo antes posible pero lo veo complicado al tema. Esperemos salir adelante lo antes posible”, se esperanzó de todos modos el entrenador que condujo a Neuquén a su último título en el Argentino de Mayores.

“Acá los súper están desabastecidos. Nos dieron vacaciones mentirosas hasta el 13 de abril, pero no puedo volver a Neuquén”.Adrián Sporle. El de Centenario brilla en Escocia.

Sporle, solo en Escocia

El neuquino Adrián Sporle la rompe en el fútbol escocés y reveló. “Acá no estamos en cuarentena obligatoria, tenemos la opción de salir si queremos. Pero han cerrado lugares donde transita mucha gente. Acá también paró el fútbol, se entrenó hasta el martes de esta semana. Tenemos licencia hasta el 13 de abril, como si fueran vacaciones, pero mentirosas porque yo no puedo volver a casa, a mi querida Neuquén y Centenario”, explicó angustiado. Sabe que lo deportivo queda en segundo plano: “Salgo solo para hacer las compras en caso de que sea algo sumamente necesario. La idea es mantener las cosas limpias, usando alcohol en gel. Es un tema complicado. El otro día fui a comprar y han desabastecido el supermercado. Hay muchos productos que no se consiguen”. Para colmo, solo. “A finales de febrero se fue mi novia, mis padres ya tenían el pasaje para venir en abril pero les dije que los cambien para septiembre para no exponerlos”, culminó.