La jugada decisión de vida que tomaron Cande Molfese y Gastón Soffritti

Pero pocas semanas después la parejita se fue de vacaciones a Tulum, México, y ahí tomaron una jugada decisión de vida. “Yo me voy a casar, nos vamos a casar. P ero no lo anunciamos ", confesó Cande el Loft , el canal de streaming donde trabaja con Gastón.

La jugada decisión de vida de Cande Molfese y Gastón Soffitti.mp4 Cande Molfese anunció su casamiento con Gastón Soffritti en Loft.

Lejos de enojarse por la infidencia, Soffritti se sumó a la charla y contó que “hubo una propuesta. Es raro, uno no hace eso todos los días". Y reveló cómo sucedió. "Era el día de su cumpleaños, ella estaba muy enojada porque yo no había arreglado ningún plan diferente. Hacía bastante que estábamos en México, ya no sabía donde carajo ir a comer”, relató Gastón.

Tras la fallida cena, cuando llegaron al hotel Gastón "agarra la cajita y me dijo ‘Si a vos te parece, si a vos te dan ganas, podemos... No me dijo: 'amor, ¿te querés casar conmigo?'...", detalló Cande, quien confesó que hasta ese momento no había pensado en casarse.

Gastón defendió su propuesta aduciendo que no había dicho la frase correcta pero que sí eligió una canción que los representa y la puso de fondo en ese momento especial: Lost in the Light” de Bahamas.

Brenda Gandini quiso saber si Cande había llorado con la propuesta. La actriz dijo que primero llamó a su mamá. Luego, le preguntó a su novio si había llorado, algo que él negó al igual que ella. Para Cande la emoción, según reveló, pasó por otro lado: “Tuvimos sexo”.