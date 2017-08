La Liga de España rechazó los 222 millones de euros por Neymar

Javier Tebas, presidente de la organización, dijo de los clubes españoles ha rechazado la cantidad pactada en su contrato y de momento le va a impedir fichar por el Paris Saint Germain.

"Si la UEFA no reacciona, presentaremos la demanda de inmediato. Me sorprende que su responsable del área del fair play financiero, Andrea Traverso, lo fíe todo a comprobar que las pérdidas del PSG no superen los 30 millones de euros en un plazo de tres años. El problema es saber si el PSG ha inflado sus ingresos y comprobar la procedencia y el volumen económico de sus patrocinios. Si llegan desde Qatar y son difícilmente explicables, estamos ante un caso claro de dopaje financiero", agregó.

Momentáneamente, el traspaso del jugador está suspendido. Sin embargo, Neymar y el PSG podrían recurrir a la FIFA para solicitar una "transferencia provisional", lo que le permitiría debutar con la camiseta del PSG.

La Liga no tendría potestad para bloquear la salida de Neymar, ya que se hace mediante el pago de la cláusula de salida de su contrato, por lo tanto, es la UEFA la única entidad capaz de intervenir, en caso de que considere correcto indagar sobre el origen del dinero.

LEÉ MÁS

Rumbo a Paris: Neymar se despidió de sus compañeros del Barcelona

Barcelona anunció la salida de Neymar y Messi le rindió homenaje