En diálogo con LU5 AM600, Jésica de 18 años, contó que no entiende el por qué le quitaron a su pequeño, ya que él jamás tuvo moretones o quemaduras de cigarrillos, tal como lo informó el hospital de esa localidad. “Cuando me sacaron a mí hijo yo no supe el por que. Mucha gente me hizo denuncias y no terminó de entender la razón. Lo único que sé es que lo hacen para hacerme daño, para sacarme a mi hijo”, relató angustiada la joven y continuó dando detalles del momento en el que le anunciaron que le quitarían al pequeño: “Cuando cayó internado por un principio de pulmonía y porque estaba bajo de peso, empiezan a hacer preguntas y averiguaciones. Al tiempo, los médicos me avisan que me lo iba a sacar y el mismo hospital hizo un informe que mi hijo había llegado con moretones y con quemaduras de cigarrillos. Le avise a mi mamá, que vive en Plottier para que me acompañe, porque en ese momento yo tenía 15 años. Un día antes de que ella viniera me lo sacaron”.

Jésica actualmente está en pareja con Gustavo, quien aseguró que está junto a ella desde el segundo mes de embarazo del pequeño. Sin embargo, en el momento en el que le sacaron a su hijo, tuvo que separarse de él, por pedido de las asistentes sociales, y mudarse a Plottier con su madre, para que así, pudiera recuperar a su bebé. “Las asistentes sociales me dijeron que no podía estar en Rincón. Me separé de mi pareja, porque también me dijeron que tenía que hacerlo, ya que según ellos, él se drogaba, tomaba, y eso no es así. Me fui un año a Plottier, comencé a estudiar y jamás me dieron respuesta. Más adelante me dijeron que no lo iba a recuperar”.

Gustavo también brindó su versión de la historia y aseguró que las denuncias en contra de él y Jésica fueron radicadas por una “pastora” y su propia cuñada. “Cuando internan al nene, el médico habla conmigo y me dice que iba a estar ahí varios días porque tenía un principio de pulmonía y que estaba bajo de peso, pero el nene salió con bajo peso de la clínica de maternidad de Rincón”, lanzó y agregó: “La hermana fue a hablar al hospital y le dijo que el nene estaba mal atendido, que estaba sucio, que Jésica no se preocupaba por el nene. Además, la asistente social le dijo a Jésica que mientras el nene estaba en el hospital yo le pegaba y le gritaba”.

Por último, Jésica señaló que intentó hablar con el juez que lleva adelante el caso, pero que no obtuvo ninguna respuesta favorable. “Estoy yendo a la Defensoría y al juez de Rincón de los Sauces. Fui a reclamar porque no me lo dejan ver ya que no quiero perder el vínculo. Pero el juez adelantó los papeles de adopción y jamás me llamó para saber si yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo”.

