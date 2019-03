La mancha de un clásico violento

No hubo heridos tras las piedras. En Roca dicen que jugadores también las arrojaron

"Esta persona está identificada y obviamente no entra más a la cancha. El video que circula es real (difundido por Cipo Pasión), sólo que le falta una parte, porque la tirada de piedras fue de las dos partes. De todas maneras, no se justifica de ninguna manera que nuestra gente interviniera en este tipo de actos. Esta persona va a dejar de entrar a la cancha”, prometió Pompei, y añadió: “Nosotros estamos recién asumiendo y tenemos un compromiso para erradicar la violencia. Sabemos que es difícil, pero esto no se puede volver a permitir”.

"Fue difícil controlar a los jugadores, porque cuando entraron a los vestuarios los mataron a piedrazos de nuevo, una locura”, dijo Guillermo San Pedro, Presidente de la subcomisión del Club Cipolletti

Deportivo Roca dio a conocer imágenes del vestuario visitante con roturas. “Nada justifica nada, ni tirar piedras ni romper. Los daños fueron bastante importantes. Apelamos a la buena voluntad de Cipolletti, nosotros en buenos términos vamos a tratar este tema con ellos”, indicó.

“la persona que tiró piedras está identificada y obviamente no entra más a la cancha”, dijo Jorge Pompei, Vicepresidente del Club deportivo Roca

Guillermo San Pedro, presidente de la subcomisión de fútbol del Club Cipolletti, se refirió a los daños en los vestuarios que utilizó el equipo cipoleño. “Si hay algo roto, nos haremos cargo y lo pagaremos”, prometió.

“Fue difícil controlar a los jugadores, porque cuando entraron a los vestuarios los mataron a piedrazos de nuevo, una locura. La Policía no los dejó salir del vestuario, que capaz que fue mejor, y adentro fue como encerrar a un gato entre cuatro paredes”, contó el dirigente albinegro, y amplió: “Con las pulsaciones a mil, reaccionaron mal.

Son roturas y Cipolletti las va a pagar. Repudiamos el accionar de esta persona identificada con ropa del club local que tira piedras desde adentro”.

“En la semana intentaremos no actuar como actuaron ellos, cuando rompieron todo el vestuario y estuvieron dos años y no lo pagaron”, recordó San Pedro.

Sin laterales, por lesión y amarillas

el defensor por derecha, Matías Carrera, terminó el clásico lesionado y en principio, se perdería el próximo encuentro ante Deportivo Madryn. Mientras que Jonathan Morales, el lateral por izquierda, llegó a las cinco tarjetas amarillas.