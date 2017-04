La muerte los separó con 40 minutos de diferencia

Lo que ocurrió fue que cuando el personal del recinto y la familia se dieron cuenta de que ya les quedaba poco tiempo de vida, acercaron sus camas para que pudiesen pasar juntos sus últimos momentos. Así fue como Teresa murió primero, mientras Isaac le tomaba la mano. Luego de un rato, los separaron y el hombre falleció.

“Decidimos sacarles la máscara de oxígeno por recomendación de los doctores y porque los dos habían firmado un documento en el que pedían que no los reanimaran”, contó Clara Vatkin Gesklin, hija de la pareja que al parecer decidió dejar el mundo al mismo tiempo. “Me dijeron que mi papá, que sufría Influenza, no iba a durar mucho tiempo porque las uñas estaban violáceas y la piel le estaba cambiando de textura, y que mi mamá iba a vivir más”, detalló Clara y dijo que sus padres entraron al hospital con un día y medio de diferencia. Pero Teresa murió primero, a las 0:10 del sábado, e Isaac, a las 0:50. “Mamá antes de irse abrió los ojos y hasta le cayeron lágrimas. Todos nos despedimos de ella y creo que sacó fuerzas de donde no las tenía para mantenerlos abiertos. Hasta que los cerró para siempre”, contó.

No es extraño que personas que son muy apegadas mueran en fechas cercanas. A esto se le llama síndrome del corazón roto y ocurre cuando alguien tiene un fuerte estrés debido a alguna tragedia que le afecta mucho emocionalmente.

Isaac siempre cuidó de Teresa, desde que se conocieron en una fiesta familiar en Argentina. Se casaron hace casi 70 años, tuvieron a sus tres hijos en Villa Urquiza y en 1968, siempre juntos, tomaron la difícil decisión de irse a Estados Unidos “en busca de un futuro mejor”.

“La verdad que haberse ido juntos fue lo mejor que les pudo pasar a mis papás”, comentó Leo Vatkin (55) al regresar a Nueva York tras el funeral de sus padres en el Shalom Memorial Funeral Home en Arlington Heights.

OTRO CASO

Misma historia, mismo final

Frank y Joyce Dodd se conocieron a los 14 años, pero su amor fue para toda la vida, tanto que murieron el mismo día, el 8 de abril, tras despedirse tomados de la mano en el cuarto del hospital. Los Dodd se conocieron en Gravesend, Kent, en el Reino Unido, y se mantuvieron juntos incluso cuando Frank fue reclutado durante la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1946. Tuvieron cinco hijos, 12 nietos, 10 bisnietos y dos tataranietos. Frank, de 96 años, había sido internado cinco semanas antes debido a un problema cardíaco y Joyce, de 97, lo visitó todos los días hasta que ella se enfermó. Entonces en el Hospital Darent Valley decidieron trasladarlos a la misma habitación para que pudieran despedirse.