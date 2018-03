La Mujer Maravilla confesó que fue violada cuando era joven

La mujer, hoy de 66 años, reveló que sufrió abusos durante su carrera profesional y hasta que fue violada por un hombre conocido que actualmente se encuentra procesado.

"Sea cual sea la pena a ese hombre, no es suficiente. No sólo me violó a mí, abusó de un montón de mujeres", dijo en una entrevista para The Daily Beast. Y añadió: "No me planteo demandarlo, ya lo han hecho otras mujeres por mí".

Lynda no quiso dar a conocer el nombre del sujeto y evitó dar mayores precisiones del dramático episodio que padeció. "No tiene sentido ni es necesario revivir todo aquello", expresó.

"Sólo soy una cara más en la multitud de víctimas. No me gusta hablar de ello porque terminaría siendo mi historia, no la de decenas de mujeres. No es la historia de Lynda Carter, es la historia de un cerdo machista", agregó y sostuvo que "como víctima, creo a cada mujer que ha denunciado a Bill Cosby y al presidente Trump. No tienen por qué mentir".

A su vez, dio detalles de una de las formas de acoso durante la grabación de la serie de la superheroína. "Hacían agujeros en mi camarín para ver cómo me cambiaba. Al hombre lo encontraron y lo echaron", recordó.

"Nunca lo denuncié, porque sinceramente: ¿A quién le iba a contar lo que estaba pasando? Sólo a mis amigas, solo a las mujeres", lamentó y explicó que no se animó a alzar su voz por "miedo a perder el trabajo".

Y agregó: "Te metían en una lista negra. Así que sabías que nadie te iba a creer y, además, ibas a perder tu puesto".

