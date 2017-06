"La mujer y los niños son olvidados en la historia"

¿Cuáles son los ejes de las lecturas de estos personajes?

Belgrano fue nuestro primer economista, precursor del periodismo nacional. Toma contacto con la literatura europea del momento y con los libros prohibidos de la Revolución francesa que puede leer gracias a un permiso papal. San Martín es un lector voraz de Montesquieu, Voltaire, Rousseau, La Enciclopedia y la literatura de la época. En su biblioteca hay ediciones diferentes del Quijote al que menciona en su correspondencia. Medicina también, él introduce en Argentina la homeopatía. Y Moreno accede a Rousseau -su preferido-, Volney, Mirabeau, autores de pensamiento conservador y de la filosofía desde la casa del obispo Terrazas, quien dejaba en su biblioteca libros que la Inquisición secuestraba.

¿Qué lecturas tuvieron incidencia en tu vida y en tu carrera?

Fui un apasionado lector de Mafalda, después tuve la suerte de entablar una amistad con Quino porque vivía en el mismo edificio. Me enamoré de Cortázar y Borges. Luego de leer literatura empecé con textos de historia. Me gustó mucho Milcíades Peña, los clásicos y Halperín Donghi, que me lo hizo leer una profesora. Ahí empecé a leer con voracidad todo lo que caía en mis manos. Las venas abiertas de Galeano fue decisivo. Ahora estoy leyendo el último de Murakami.

¿Cuáles son los desafíos en tu profesión de cara al futuro?

Estamos en un momento muy interesante. En investigación se ha facilitado y democratizado mucho el trabajo. Antes, para hacer una investigación sobre Europa tenías que viajar, y hoy podés acceder a material por internet. Después creo que cada vez se demanda del historiador una formación multidisciplinaria. Ya no se pude hacer historia sin cierto estudio de semiótica, politología, filosofía. Uno nunca termina de formarse, que esté escribiendo un libro no implica que pare de leer. Ahora retomé a Walter Benjamin porque explica mucho lo que está pasando, los últimos libros de Noam Chomsky son imprescindibles. Uno tiene cierta responsabilidad social, la gente te pregunta, te toma como referente y es bueno ayudar con el pensamiento.

Sobre las diferentes interpretaciones de la historia actualmente vemos que se cuestiona hasta el número de los desaparecidos. ¿Hay manera de zanjar ciertos debates?

Las interpretaciones están vinculadas a la visión y no está mal. Pero debe haber ética en la profesión vinculada a la honestidad y no al servicio de la demanda del momento. El número de desaparecidos no es un debate, sino una ofensiva del negacionismo que no tiene la honestidad suficiente para reconocer que la ignorancia sobre la cantidad de víctimas de la dictadura no tiene que ver con las víctimas sino con los victimarios. Hay cosas que tienen que ser tratadas profesionalmente. Los medios hegemónicos usan la palabra polémica y debate como si ellos propusieran un debate en programas donde es la palabra de diez contra uno. Es una canallada hablar de debate, es un funcionario que sale a decir una cosa y muchos que se ponen contentos defendiendo la dictadura y otros que hacen lo que pueden con muy pocos micrófonos a su alcance.

El 25 de mayo hubo un cartel en un acto oficial con el año de la fecha equivocado. ¿Qué relación tiene el gobierno de Macri con la historia?

Es nula, no le interesa la historia, la memoria ni el pasado. No se referencian en nada. El radicalismo que acompaña a Cambiemos no es alfonsinista, ni yrigoyenista, ni reivindica al doctor Illia. Yo no creo en los errores, hay una desidia y un desinterés evidentes. Le podrán echar la culpa al tipo que iza la bandera, pero por ahí pasaron funcionarios y generales.

Hay quienes plantean que este gobierno es una vuelta al 55. ¿Cuál es tu postura?

Es una típica reacción conservadora como las que hubo en el 30, 55, 76. La diferencia es que ésta llega al poder por voto democrático. El discurso es el mismo, muy patronal, antiobrero, antinacional y de vuelta al orden subvertido por, según ellos, demasiada legislación laboral o derechos para los jubilados.

¿Qué deudas hay con la historia nacional, y en particular de Neuquén?

Toda historia es nacional, me enoja cuando se habla de la historia regional de una provincia. En Neuquén hay un atraso con el tema de los pueblos originarios, pero se está haciendo mucho por suerte. Hay que seguir insistiendo en qué pasó con la mujer en la historia y con los niños, son dos sujetos olvidados. Yo estoy trabajando sobre la historia de la niñez, pero es de difícil rastreo. La deuda central es contar la historia desde la perspectiva del pueblo, que siempre es un gran ausente. Qué pasaba con la gente, cómo era su vida cotidiana.

¿Se viene otro libro o proyecto?

El libro Mariano Moreno sale en agosto, me tiene muy entusiasmado. Además, estoy en Canal 7 con Noticias de ayer. En agosto termina la temporada y en septiembre aparentemente continuaría porque está andando muy bien.

