La Negra Vernaci, lapidaria con Tinelli: "Otra vez la misma garch.."

"Tinelli tiene la capacidad de hacer otras cosas, es un conductor maravilloso, y un gran productor, siempre haciendo el mismo programa; será que lo veo a Marley que hace distintos programas y decís ‘mira que buenos programas’, y lo ves en su capacidad de conducir distintas cosas'', comparó.

''Si a vos no te gusta ver gente bailando y quilombo, como a mí, que no me gusta, no lo puedo ver y me pierdo de disfrutar de un Tinelli’", lamentó.

''Es muy divertido como conductor, las pocas veces que lo he visto me pareció muy muy bueno, pero para los que no nos gusta ese tipo de espectáculo, no lo podemos ver, hace otro programa’’.

