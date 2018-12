La nena hallada en Ayacucho no es Sofía Herrera

Los investigadores llegaron al lugar -un barrio de la comunidad gitana-"por una denuncia y de una pista que se investiga hace tiempo". Además, la adolescente tenía documentos falsos y eso fue lo que motivó a la Justicia a avanzar en el allanamiento, a pesar de que "ya se había investigado el caso de esta nena", según afirmó Ibarra a Clarín.

Sofía Herrera

Por el contrario, el fiscal general Daniel Escoda sostuvo: "Esta familia tenía papeles que acreditaban efectivamente la guarda de la nena desde 2004, y la desaparición fue en 2008. Hubo un apresuramiento al contar toda esta información.".

"Queremos ser sumamente cautos, porque ya se vivieron situaciones similares en muchas oportunidades", advertía el abogado antes de conocerse el resultado negativo. Según contó, este año se recibieron entre 20 y 25 fotos a través de personas que aseguraban haber visto a una chica de rasgos similares a los que podría tener Sofía diez años después de su desaparición.

Por su parte, la mamá de Sofía Herrera, María Elena Delgado, prefirió no esperanzarse por una nueva pista y hasta afirmó que esa nena no era su hija. "No creo que sea mi hija. La vi hace un tiempo, y tiene un cierto parecido. Yo creo que se está trabajando en el mismo caso que se investigó hace cinco años", señaló la mujer en diálogo con TN.

