La neuquina Nara Ferragut quedó en medio de un escándalo luego de que Yanina Latorre la relacionara con el polémico “Telar de la abundancia”. Buscando aclarar la situación, la periodista habló con Los Ángeles de la mañana y aseguró que participó del sistema pero que decidió salirse cuando vio de lo que realmente era. Sin embargo, para ingresar tuvo que entregar 1440 dólares, que aún no ha recuperado.

“Lo que contó Yanina Latorre es real. Yo no me sentí estafada. Vino una actriz muy conocida (aclaró que no era Jazmín Stuart), que trabajó conmigo en teatro y a quien respeto, quiero y no me parece ninguna estafadora, y me ofreció entrar en una unión de mujeres”, inició.

“Me explicaron que entre todas nos íbamos a acompañar. Para ingresar, había que dar un regalo, que era 1440 dólares. Después entré a un grupo de WhatsApp, describí mis sueños e hice una quema de miedos… Mentiría si dijera que me estafaron porque me dijeron que la plata me la iban a devolver y en dólares, como la puse”, sostuvo.

“¿Te la devolvieron?”, le consultó el cronista Santiago Riva Roy, a lo que ella respondió: “Todavía no, pero esto pasó hace tres semanas. Decidí retirarme cuando vi que empezaba a salir todo esto de la estafa. No sé si es verdad o no, pero no quería que mi nombre estuviera relacionado con esto… Me dijeron que me van a devolver la plata”, finalizó.

LEÉ MÁS

Yanina Latorre deschavó a las famosas que participaron del "telar de la abundancia" y cayó una neuquina