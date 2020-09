La neuquina que la rompe en una serie de Warner

La actriz nació en la ciudad de Neuquén hace exactamente 39 años (en 1981). Su padre, nacido en Colombia y su madre, de nacionalidad boliviana, se instalaron en la capital neuquina hasta que ella cumplió tres años, momento en el que decidieron mudarse a los Estados Unidos.

Una vez en Norteamérica, eligieron Texas como lugar de residencia, donde ella fue cultivando su pasión por la actuación. Allá por 2002, y con 21 años, se mudó a Nueva York para encontrar roles que enriquecieran su vida profesional, y ocho años más tarde se instaló definitivamente en Los Ángeles.

Su debut en cine se produjo en 2013 con la película independiente de Destin Daniel Cretton, Short Term 12, junto a Brie Larson y Rami Malek, y de allí en adelante no paró de trabajar. Es que incluso llegó a tener un pequeño rol en Modern Family, Bojack Horseman y One Day at a Time, entre otras. Sin embargo, la sitcom comandada por Andy Samberg cambió por completo su vida, y le permitió demostrar su talento para el género, el cual es aclamado en tierras estadounidenses.

Aunque contrajo matrimonio con su colega, Brad Hoss en 2018, Beatriz se definió como bisexual en 2016, al igual que en la ficción que protagoniza. En este sentido, y en una entrevista con el New York Times, la estrella de Brooklyn Nine-Nine habló la sobre la importancia que tiene su personaje en la vida cotidiana. "Del arte surge el aprendizaje, las conversaciones y el crecimiento. A mí me gusta contar historias, y creo que soy bastante buena en ello".

En esta misma línea, la artista suele hablar abiertamente sobre sus problemas alimenticios para ayudar a quienes estén viviendo situaciones similares. "En la universidad éramos todas mujeres y se creó un clima peligroso, un comportamiento que comenzó a normalizarse", contó en una oportunidad.

La serie gira entorno a un grupo de detectives de la comisaría 99 del Departamento de Policía de Nueva York. Allí es donde aparecen los detectives Jake Peralta (Andy Samberg), Amy Santiago (Melissa Fumero), Charles Boyle (Joe Lo Truglio), Norman Scully (Joel McKinnon Miller), Michael Hitchcock (Dirk Blocker) y por supuesto Rosa Díaz. A ellos se les suma el Sargento Terry Jeffords (Terry Crews), la asistente Gina Linetti (Chelsea Peretti).

Todo este grupo diariamente se enfrentan a los criminales de Brooklyn, desde los más peligrosos, a los más excéntricos.

La ficción tiene su inició cuando el escuadrón conoce a su nuevo capitán, Raymond Holt (Andre Braugher), un experimentado policía quien ha sufrido de discriminación debido a su declarada homosexualidad y color de piel.

Después de muchos años de espera, esta es su primera oportunidad al frente de una comisaría y hará hasta lo imposible por maximizar la eficiencia y profesionalismo de sus detectives.

Si bien el escuadrón resuelve una gran cantidad de crímenes, tiene un gran desorden administrativo y, por lo que su profesionalismo queda en duda.